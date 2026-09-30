ABD güçleri Irak'tan çekilme sürecini tamamladı

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ABD, 2003 yılında Saddam Hüseyin yönetimini devirmek amacıyla başlattığı Irak işgalinin ardından ülkedeki askeri varlığını yıllar boyunca sürdürdü. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024’te yapılan ortak açıklama doğrultusunda çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Parnell, sürecin aynı zamanda ABD’nin ulusal çıkarları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Güvenlik sorumluluğu Irak hükümetine geçti

Pentagon açıklamasında, Irak’taki terör tehdidine karşı yürütülen mücadelenin geldiği aşamaya da dikkat çekildi. Parnell, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğinin sağlanmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediklerini ifade etti. Bu kapsamda Peşmerge ve Kuzey Irak’taki diğer güvenlik güçlerinin de DEAŞ kalıntılarına karşı mücadelede rol üstlenmesi bekleniyor.

ABD desteği tamamen bitmeyecek

Irak’taki askeri çekilme tamamlanırken ABD’nin ülkeye yönelik tüm desteği sona ermeyecek. Pentagon, Irak’a eğitim ve istihbarat desteğinin devam edeceğine işaret etti. Bununla birlikte Irak’ın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarıyla mücadelede birincil sorumluluğun artık Irak hükümetine ait olduğu belirtildi.

İran yanlısı milisler de açıklamada yer aldı

Pentagon Sözcüsü Parnell, Irak’ın güvenliği açısından DEAŞ kalıntılarının yanı sıra İran yanlısı milislerin oluşturduğu sorunlara da değindi. Bu unsurların Irak’ın egemenliği ve bölgesel istikrar açısından güvenlik sorunları arasında bulunduğu ifade edildi.

2003’te başlayan süreç sona erdi

ABD'nin Irak'taki askeri varlığı Mart 2003'teki işgalle başladı. ABD, 2011 yılında Irak’tan çekilmesine rağmen ülkedeki askeri üsler üzerinden varlığını güçlendirmeyi sürdürdü. Irak'ta ABD'ye ait bilinen 9 askeri üs bulunuyordu. Çekilme sürecinin tamamlanmasıyla 2003 yılında başlayan ABD askeri varlığı sona ermiş oldu.

Irak’ta güvenlikte yeni dönem

ABD’nin çekilmesiyle birlikte Irak’ın güvenliğinin sağlanmasında Irak güvenlik güçlerinin rolü daha da öne çıkacak. Washington yönetimi ise ülkeden askerlerini çekmesine rağmen eğitim ve istihbarat desteğini sürdürerek Irak’a yönelik güvenlik desteğini devam ettirecek.