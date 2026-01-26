ABD, Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyi üyelerine yönelik vize kısıtlaması uyguladı

ABD, Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyi’nin iki üyesi ile eş ve çocukları dahil birinci derece yakınlarının vizelerine sınırlama getirdi ve bazı vizeleri iptal etme adımlarını başlattı. ABD Dışişleri Bakanlığı, üyelerin çeteler ve suç örgütlerinin faaliyetlerine karışmış olabileceğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, Haiti hükümetinin ABD tarafından “Yabancı Terörist Örgütler” olarak tanımlanan çetelerle mücadeleyi engellediği belirtildi. Ayrıca, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın ülkenin dış politikasına zarar verebilecek kişilerin girişini sınırlandırmak için kullanıldığı hatırlatıldı. ABD’nin, Haiti’nin istikrarını desteklemeye ve çete şiddetiyle mücadelede yerel yetkililerle işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu da bildirildi.

ABD, 22 Ocak’ta Geçiş Konseyi’ni hükümet yapısında değişiklik yapılmaması konusunda uyarmıştı. Buna rağmen, oy hakkı olan 7 üyeden 5’i, Başbakan Alix Didier Fils Aime’nin görevden alınmasını talep eden kararı geçtiğimiz hafta imzaladı.

Çete şiddeti ve kriz derinleşiyor

Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküş riskiyle karşı karşıya. 11 milyonu aşkın nüfuslu ülkede, çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

2025’in Nisan-Haziran döneminde, ülkede en az 1520 kişi yaşamını yitirdi, 600’den fazla kişi ise yaralandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ölümlerin ve yaralanmaların yüzde 60’tan fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere yönelik operasyonları sırasında gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2025’te Haiti’deki “Viv Ansanm” ve “Gran Grif” çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.