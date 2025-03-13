  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD halkı Trump’ın ekonomi yönetimini onaylıyor mu?
Takip Et

ABD halkı Trump’ın ekonomi yönetimini onaylıyor mu?

ABD'de yapılan ankette halkın yüzde 56’sı Trump’ın ekonomi yönetimini onaylamazken, memnuniyet oranı siyasi kariyerindeki en düşük seviyeye geriledi. Elon Musk’a yönelik olumsuz görüş bildirenlerin oranı yüzde 53 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD halkı Trump’ın ekonomi yönetimini onaylıyor mu?
Takip Et

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile 6-9 Mart tarihlerinde 1206 kişiyle yaptığı ankette, ABD halkının Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin düşünceleri araştırıldı.

Ankette, Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin memnuniyet oranı yüzde 45 olarak kaydedilirken, katılımcıların yüzde 54'ü memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Yüzde 56'dan onay çıkmadı

Katılımcıların yüzde 56'sı, Trump'ın ekonomiyi yönetme şeklinden memnun olmadığını ifade etti. Bu oranın, Trump'ın siyasi kariyeri boyunca bu konudaki en düşük memnuniyet oranına işaret ettiği vurgulandı.

Yüzde 42'lik bir kesimin yönetimdeki en önemli sorun olarak ekonomiyi gösterdiği ankette, katılımcıların yüzde 19'u demokrasiyi, yüzde 12'si göçü, yüzde 6'sı sağlık hizmetlerini ve yüzde 3'ü dış politikayı en önemli sorun olarak gördüğünü söyledi.

Ankette, yüzde 86'lık çoğunluk Trump'ın geçmişteki başkanlara kıyasla daha farklı bir başkanlık yaklaşımı benimsediğini aktardı. Yüzde 49'u bu durumu "olumsuz" olarak değerlendirirken, yüzde 37'si ise olumlu görüş bildirdi.

Katılımcıların çoğu, Musk'tan memnun değil

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 55'i Başkan Trump yönetiminin federal hükümette yaptığı değişikliklerin kendi siyasi hedeflerini ilerletmeyi amaçladığı değerlendirmesi yaparken, yüzde 45'i ise bu değişikliklerin hükümetin işlevselliğini artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.

ABD'li iş insanı ve Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk hakkında, katılımcıların yüzde 35'i olumlu yanıt verirken, yüzde 53'lük bir kesim olumsuz görüş bildirdi.

Trump vergisi başladı; Türk çeliğinde ikili senaryoTrump vergisi başladı; Türk çeliğinde ikili senaryoEkonomi

 

Trump politikalarına karşı 'yakın takip, yakın diyalog'Trump politikalarına karşı 'yakın takip, yakın diyalog'Ekonomi

 

Dünya
Suriye'deki kritik anlaşma; öncesi, sonrası…
Suriye'deki kritik anlaşma; öncesi, sonrası…
Trump: Rusya için çok kötü olur, bunu yapmak istemiyorum!
Trump: Rusya için çok kötü olur, bunu yapmak istemiyorum!
Zelenskiy: Bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdir
Zelenskiy: Bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdir
Trump, Hamaney’e mektup yazdı: Mektup BAE tarafından İran'a iletilecek
Trump, Hamaney’e mektup yazdı: Mektup BAE tarafından İran'a iletilecek
Suudi Arabistanlı şirketten Pokemon Go hamlesi! Anlaşma imzalandı
Suudi Arabistanlı şirketten Pokemon Go hamlesi! Anlaşma imzalandı
Trump vergilerine ‘Balyoz’: AB ikonik Amerikan ürünlerini hedef aldı!
Trump vergilerine ‘Balyoz’: AB ikonik Amerikan ürünlerini hedef aldı!