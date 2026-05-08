  ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı
ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldığı bildirildi.

ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hantavirüs vakaları nedeniyle Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi.

ABC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre CDC, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla izlemeye aldı.

Bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

