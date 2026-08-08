ABD Hava Kuvvetleri’nden uzun menzilli JDAM LR hamlesi

ABD Hava Kuvvetleri, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini artırmak amacıyla Boeing ile yaptığı anlaşma kapsamında GBU-75 JDAM LR’ın üretimine geçiyor. Bu mühimmat, mevcut JDAM altyapısına eklenen turbojet motor ve kanat sistemi sayesinde standart bombaları düşük maliyetli bir “mini seyir füzesi”ne dönüştürüyor. Böylece hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de hava kuvvetlerinin operasyonel esnekliği genişletiliyor.

Teknik özellikler

GBU-75 JDAM LR, 500 pound sınıfı savaş başlığına sahip. Kratos TDI-J85 turbojet motoruyla donatılan mühimmat, 300 deniz milinin (yaklaşık 555 km) üzerinde menzile ulaşabiliyor. Nisan 2026’da gerçekleştirilen testlerde F/A-18F Super Hornet uçaklarından ateşlenen mühimmat, 34 dakikalık uçuşun ardından hedefi metreler içinde vurmayı başardı. Bu testler, sistemin hem güvenilirliğini hem de hassasiyetini ortaya koydu.

Yeni sistem, uçakların düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden hedefleri vurmasına olanak tanıyor. Bu özellik, özellikle yoğun hava savunma ağlarına sahip bölgelerde pilotların güvenliğini artırıyor. Seyir füzelerine kıyasla çok daha düşük maliyetli olması, ABD’ye geniş çaplı üretim ve kullanım avantajı sağlıyor. Ayrıca kara ve deniz hedeflerine yönelik operasyonlarda esnek kullanım imkânı sunarak farklı görev profillerine uyum sağlıyor.