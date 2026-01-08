ABD, havayolu şirketlerine yönelik tüketici yaptırımlarını yumuşatıyor

ABD’de havacılık alanında tüketici korumasına ilişkin uygulamalarda dikkat çekici bir politika değişikliği gündemde. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni rehber taslağı, havayolu şirketlerine yönelik yaptırımların sertliğini azaltmayı ve cezalandırma yerine uyum sağlamayı önceleyen bir anlayışı benimsiyor.

Bakanlığa bağlı Havacılık Tüketici Koruma Ofisi, Şubat ayında Başkan Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesine atıfla, denetim ve yaptırım politikasının yeniden şekillendirileceğini duyurdu. Açıklamada, federal kurumların temel önceliğinin “ihlalleri tespit edip cezalandırmak değil, mevzuata uyumu tesis etmek” olacağı vurgulandı.

Bu kapsamda, tüketici haklarına yönelik ihlallerde ilk aşamada para cezası uygulanması yerine, havayolu şirketlerine uyarı mektubu gönderilmesi ve sorunların idari yollarla çözülmesi öngörülüyor. Yaptırım sürecinin ise ancak bu adımlar sonuç vermediğinde devreye sokulması planlanıyor.

Biden döneminin sert yaptırımları geri çekiliyor

Önerilen değişiklik, Biden yönetimi döneminde yürürlüğe giren ve tüketici ihlallerine karşı daha sert yaptırımlar ile yüksek para cezalarını savunan 2023 tarihli rehberin de yürürlükten kaldırılmasını içeriyor. Biden yönetimi söz konusu politikayı, şirketlerin ihlalleri “iş yapmanın maliyeti” olarak görmesini engellemek amacıyla hayata geçirmişti.

Trump yönetiminin benimsediği yeni yaklaşımda ise sivil para cezalarının, ihlalin kapsamı ve yol açtığı etkilerle orantılı olması gerektiği ifade ediliyor. Rehber taslağı, aşırı yaptırımların yerine daha dengeli ve ölçülü bir uygulamayı savunuyor.

Washington’un bu yöndeki adımları, son aylarda atılan somut kararlarla da destekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı, Aralık ayında American Airlines’a engelli yolculara yönelik hizmetlerdeki eksiklikler nedeniyle 2024’te kesilen 16,7 milyon dolarlık para cezasını kaldırdı.

Benzer şekilde, Southwest Airlines’a Aralık 2022’de yaşanan geniş çaplı uçuş aksaklıkları nedeniyle verilen cezanın 11 milyon dolarlık kalan bölümü de affedildi. Bakanlık, bu kararda şirketin operasyonel altyapıya yönelik 1 milyar doları aşan yatırım taahhüdünü gerekçe gösterdi.

Öte yandan Washington yönetimi, Kasım ayında Biden döneminde gündeme gelen ve uçuş iptali ya da gecikmelerinde yolculara nakit tazminat ödenmesini zorunlu kılmayı amaçlayan düzenleme teklifini de geri çekmişti.

Uzmanlara göre bu adımlar, Trump yönetiminin iç politikada olduğu kadar ekonomik ve sektörel düzenlemelerde de daha az müdahaleci, özel sektörle uyumlu bir çizgi izleme niyetini yansıtıyor.