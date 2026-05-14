ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin için Hürmüz'ün yeniden açılması kendi çıkarlarına

ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Bessent, Hürmüz Boğazı'na değinerek, boğazın yeniden açılmasının Çin'in menfaatine olduğunu belirtti. Bessent, "Ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Çin için boğazın yeniden açılması büyük ölçüde kendi çıkarlarına. İran liderliği üzerinde söz sahibi olan herkesle birlikte perde arkasında bu konuda çalışacaklarını düşünüyorum" dedi.