ABD Hazine Bakanı Bessent: İran ekonomisi yerle bir olacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda bir kez daha İran’ı hedef aldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ın günün erken saatlerinde yayınladığı İran’a yönelik askeri operasyonlar ve Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin video mesajı alıntılayan Bessent, "Abluka ve ekonomik tecrit operasyonu, çökmekte olan İran ekonomisini yerle bir edecek" ifadelerini kullandı.

Bessent, ABD’nin son 14 günde 130 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı’ndan geçişine yardımcı olduğunu, ancak İran’ın limanlarına uygulanan deniz ablukası nedeniyle hiç petrol ihracatı yapamadığını vurguladı.

İran’ı hedef alan Bessent’e Tahran yönetiminden yanıt gecikmemişti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent İran’ı hedef alan önceki açıklamasında, "İran halkı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, yozlaşmış rejim yurt dışında büyük miktarlardaki para harcamaya devam ediyor.

Rejim, milyarlarca doları terörist vekil güçlerine aktarmak yerine, bu parayı kendi halkı için harcamalı" ifadelerini kullanmıştı. İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf ise, sosyal medya hesabından Bessent’e verdiği yanıtta "Bu başarısız imparatorluk, milyarlarca doları terörist vekili İsrail’e aktarmak yerine, kendi halkı için harcayabilir. Ama hayır, bu rejim için bu fazlasıyla mantıklı olurdu. Scotty, dostum, itibarın tehlikede. Bir şeyler yap" demişti.