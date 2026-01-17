ABD heyeti, Grönland gerilimini görüşmek üzere Danimarka’da temaslarda bulundu

Ziyaret kapsamında ABD’li senatörler, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarkalı milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Grönland’ın statüsü, Arktik bölgesindeki güvenlik dengeleri ve son dönemde artan siyasi söylemlerin etkileri değerlendirildi.

Toplantıların ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan heyet lideri Senatör Chris Coons, Grönland hakkında ziyaret öncesinde yeterince bilinmeyen birçok ayrıntı öğrendiklerini söyledi. Coons, Grönland halkının zorlu coğrafi ve iklim koşullarına rağmen güçlü bir toplumsal yapı oluşturduğunu vurguladı.

Coons, mevcut durumda Grönland’a yönelik doğrudan bir güvenlik tehdidi bulunmadığını belirterek, “Buna karşın Arktik güvenliği bağlamında daha kapsamlı yatırımlar yapılmasının nedenleri var. Washington’a daha geniş bir perspektifle dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Heyette yer alan Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski ise Grönland Parlamentosu üyeleriyle yaptığı görüşmelerden etkilendiğini belirterek, Grönland halkının kendi gelecekleri hakkında görüşlerini uluslararası düzeyde dile getirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Danimarka genelinde Grönland’a destek gösterileri

ABD heyetinin ziyaretiyle eş zamanlı olarak Danimarka’nın birçok kentinde Grönland’a destek amacıyla gösteriler düzenlendi. Danimarka basını, Kopenhag’da toplanan yüzlerce kişinin Grönland bayrakları taşıyarak “Satılık değiliz” yazılı pankartlarla ABD’nin Kopenhag Büyükelçiliği’ne yürüdüğünü aktardı.

Gösterilerin yalnızca Danimarka ile sınırlı kalmayacağı, Grönland’ın başkenti Nuuk’ta da benzer protestoların planlandığı bildirildi.

Trump’ın Grönland açıklamaları tartışma yaratmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın ABD için “ulusal güvenlik açısından gerekli” olduğunu savunmuş ve bu ihtiyacın “Altın Kubbe” olarak adlandırılan savunma projeleriyle bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Washington’da gerçekleştirilen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları toplantısının ardından da taraflar arasındaki temel görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtilmiş, ABD’nin Grönland üzerindeki ilgisinin devam ettiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise, geçmişte ABD’den gelen ve egemenliğin devrini de içeren tüm yaklaşımları açık şekilde reddetmişti. Danimarka hükümeti, son dönemde müttefik ülkelerle birlikte Arktik bölgesindeki askeri işbirliğinin artırılması çağrısında bulunmuş, bu kapsamda bazı Avrupa ülkeleri Grönland’a sınırlı sayıda askeri personel ve subay göndereceklerini açıklamıştı.