ABD: Hizbullah'ın tehditleri karşısında Lübnan’ın arkasındayız

Lübnan'da devlet otoritesini ve demokratik süreçleri sarsmaya yönelik baskıların artması üzerine ABD kanadından çok sert bir resmi açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hizbullah’ın halkı kitlesel protestolara teşvik ederek demokratik yollarla seçilmiş sivil hükümeti devirme yönündeki pervasız çağrılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Ülkenin geleceğinin yasa dışı müdahalelerle ve darbe tehditleriyle şekillendirilemeyeceğini vurgulayan Rubio, ABD’nin bu kritik eşikte meşru Beyrut yönetiminin ve anayasal kurumların egemenlik mücadelesine tam destek vermeyi sürdüreceğini dünyaya duyurdu.

Siyasi istikrar ve kaos girişimleri

Gerilimin tırmandığı bu süreçte ABD, Lübnan hükümetinin ülke sınırları içerisinde tek resmi otorite olma ve anayasal düzeni koruma kararlılığını yakından takip ediyor. Hizbullah’ın sivil idare üzerindeki baskılarına ve yarattığı güvenlik risklerine doğrudan değinen Bakan Rubio, Lübnan halkının daha huzurlu, bağımsız ve ekonomik olarak istikrarlı bir geleceği hak ettiğini ifade etti. Rubio, Hizbullah'ın meşru hükümeti görevden uzaklaştırma çabalarının Lübnan'ı kasıtlı olarak yeniden bir kaos ve yıkım sarmalına sürüklemeyi amaçladığını belirterek, bu tür şiddet ve darbe girişimlerinin başarıya ulaşmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Silahlı örgütlere karşı devlet otoritesi hamlesi

ABD yönetimi, yaşanan derin otorite krizinin aşılması ve kalıcı huzurun tesisi için kurumsal meşruiyetin tek çözüm yolu olduğunu savunuyor. Bakan Rubio, bölgedeki kalıcı güvenliğin sağlanması adına kurumsal ve askeri tüm yetkilerin yalnızca resmi devlet kurumlarında toplanması gerektiğini hatırlattı. Bir terör örgütün bir ulusu rehin aldığı dönemin artık sona ermesi gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Rubio, resmi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ve stratejik olarak desteklenerek ülkede otoriteyi sağlayan tek egemen güç haline getirilmesi sürecine ABD olarak sonuna kadar bağlı kalacaklarını sözlerine ekledi.