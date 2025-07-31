ABD-Hollanda seferini yapan uçakta türbülans kabusu: 25 yolcu yaralandı

ABD'nin Utah eyaletinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere havalanan bir uçak, şiddetli türbülansa girince 25 kişi yaralandı. Uçak, acil iniş yapmak zorunda kalarak Minnesota eyaletine yönlendirildi.

The New York Times’ın haberine göre, Delta Hava Yolları’na ait ve 275 yolcu ile 13 mürettebat taşıyan uçak, Salt Lake City’den Amsterdam’a gitmek üzere havalanmıştı.

Acil iniş yapmak zorunda kaldı

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.