  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD-Hollanda seferini yapan uçakta türbülans kabusu: 25 yolcu yaralandı
Takip Et

ABD-Hollanda seferini yapan uçakta türbülans kabusu: 25 yolcu yaralandı

ABD'den Hollanda’ya giden bir uçak, şiddetli türbülansa girince 25 yolcu yaralandı. Utah eyaletinden kalkan uçak, acil iniş için Minnesota eyaletine yönlendirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD-Hollanda seferini yapan uçakta türbülans kabusu: 25 yolcu yaralandı
Takip Et

ABD'nin Utah eyaletinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere havalanan bir uçak, şiddetli türbülansa girince 25 kişi yaralandı. Uçak, acil iniş yapmak zorunda kalarak Minnesota eyaletine yönlendirildi.

The New York Times’ın haberine göre, Delta Hava Yolları’na ait ve 275 yolcu ile 13 mürettebat taşıyan uçak, Salt Lake City’den Amsterdam’a gitmek üzere havalanmıştı.

Acil iniş yapmak zorunda kaldı

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

YKS tercih süreci yarın başlıyorYKS tercih süreci yarın başlıyorEğitim

 

Demir cevheri zayıf verileriyle düşüşünü sürdürdüDemir cevheri zayıf verileriyle düşüşünü sürdürdüEmtia Haberleri

 

Dünya
İsrail, Gazze'de sivillerin ev ve çadırlarını hedef aldı: Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de sivillerin ev ve çadırlarını hedef aldı: Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti
Brown Üniversitesi, araştırma fonlarının yeniden sağlanması için Trump yönetimiyle anlaştı
Brown Üniversitesi, araştırma fonlarının yeniden sağlanması için Trump yönetimiyle anlaştı
Piriti ‘altın’ sanıp zenginlik hayaliyle Fırat kıyısına koştular!
Piriti ‘altın’ sanıp zenginlik hayaliyle Fırat kıyısına koştular!
Trump: Kanada’nın Filistin kararı, ticari ilişkileri zora sokar
Trump: Kanada’nın Filistin kararı, ticari ilişkileri zora sokar
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi: 51 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi: 51 kişi hayatını kaybetti
ABD'de donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü
ABD'de donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü