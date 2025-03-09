ABD hükümetinin politikalarına protesto! Göstericiler Tesla bayisine zorla girdi

ABD'nin New York kentinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenleyen göstericiler gözaltına alındı.

Trump hükümetinin politikaları hedefte

Manhattan bölgesindeki Tesla'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.

Göstericiler Tesla bayisine zorla girdi

Bazı göstericiler, protesto sırasında Tesla bayisine zorla girerek bir süre oturma eylemi yapması üzerine New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı.

"Musk gitmek zorunda" sloganları atıldı

Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları attı.