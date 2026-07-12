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ABD'den kitik Hürmüz Boğazı açıklaması: Yasal geçiş yapan tüm gemilere geçiş serbest

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın kapatıldığını duyurduğu Hürmüz Boğazı’nın uluslararası su yolundan yasal geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
İHA
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ABD'den kitik Hürmüz Boğazı açıklaması: Yasal geçiş yapan tüm gemilere geçiş serbest
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İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı yönündeki duyurusunun ardından ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır" denildi.

ABD güçlerinin İran karşısında hazır durumda olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD güçleri, İran’ın haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesini sağlamak amacıyla konuşlanmış ve hazır durumdadır" ifadeleri kullanıldı.
CENTCOM, "İran, boğaz üzerinde kontrol sahibi değildir. Deniz trafiği devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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