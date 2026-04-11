CENTCOM: Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başlandı

CENTCOM, ABD ile İran arasındaki doğrudan görüşmelerin başladığı gün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme misyonuna ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, bu kapsamda USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ve Arap Körfezi'nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.