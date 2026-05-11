ABD duyurdu: Hürmüz'de 4 gemi durduruldu, 62 geminin rotasının değiştirildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 62 geminin yeniden yönlendirildiği bunlardan 4'ünün durdurulduğu bildirildi.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada "USS Delbert D. Black (DDG 119), ABD'nin İran'a yönelik ablukasını uygularken Umman Denizi'nden geçerken bölgesel suları izliyor. CENTCOM güçleri uyumu sağlamak için 62 ticari gemiyi yeniden yönlendirdi ve 4'ünü devre dışı bıraktı." denildi.
Küresel enerji piyasaları alarmda
Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, uzun süredir ABD ile İran arasındaki gerilimlerin odak noktası olmaya devam ediyor. Bölgedeki her askeri hareketlilik, küresel enerji piyasaları ve deniz güvenliği açısından yakından takip ediliyor.
Bölgede tansiyon yükseliyor
Son açıklamalarla birlikte Körfez hattında askeri ve diplomatik gerilimin yeniden arttığı değerlendirilirken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
USS Delbert D. Black (DDG 119) monitors regional waters as it transits the Arabian Sea during enforcement of the U.S. blockade against Iran. CENTCOM forces have redirected 62 commercial ships and disabled 4 to ensure compliance. pic.twitter.com/Qw5QrTUn5R— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 11, 2026