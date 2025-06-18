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ABD İç Güvenlik Bakanı hastaneye kaldırıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD İç Güvenlik Bakanı hastaneye kaldırıldı
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Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı haberde, Noem'in, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

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