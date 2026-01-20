ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem: Minneapolis'te 10 binden fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimlerin Minneapolis’te göçmenlere yönelik kapsamlı bir operasyon yürüttüğünü duyurdu.

Bakan, operasyonlar sırasında suç geçmişi olduğu bildirilen 10 binden fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını ve bu kişilerin kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Noem, son altı hafta içinde güvenlik güçlerinin 3 bin düzensiz göçmeni daha gözaltına aldığını belirterek, operasyonların devam edeceğini bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, gözaltına alınan bazı göçmenlerle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Ne olmuştu?

Minneapolis’te, göçmenlere yönelik yürütülen federal bir operasyonda bir kadın, ICE görevlilerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın, sokakta yaşandığı ve çevredeki kişilerce cep telefonlarıyla kaydedildiği, videoların sosyal medyada hızla yayıldığı aktarılmıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, kadının aracını güvenlik güçlerine doğru sürdüğünü ve memurlara tehlike oluşturduğunu iddia etmiş, memurların kendilerini korumak amacıyla ateş açtığını öne sürmüştü. Öte yandan videolarda, kadının aracında otururken polisin kapıyı açmaya çalıştığı ve kısa süre içinde başka bir ICE görevlisinin yakın mesafeden ateş ettiği görülmüştü.

Olayın ardından Minneapolis ve çevresinde protestolar düzenlendiği, halkın ve yerel yetkililerin olayın orantılı olup olmadığı konusunda ciddi endişeler taşıdığı belirtilmişti.