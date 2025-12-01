  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesine onay verdi
Takip Et

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesine onay verdi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme kararına karşın, Venezuelalı göçmenlerin El Salvador’a sınır dışı edilmesi yönünde talimat verdiğini doğruladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesine onay verdi
Takip Et

NBC News'ün "Meet the Press" programında konuşan Noem, sınır dışı uçuşlarının devam ettirilmesi kararını kendisinin verdiğini söyledi.

Noem, "Sınır dışı kararlarının nerede ve ne zaman uygulanacağına ilişkin kararlar İç Güvenlik Bakanlığında bana aittir. Tehlikeli suçluların ülkeden uzaklaştırılmasını sağlamak için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin emrine karşı gelip gelmediği sorulduğunda Noem, "Hayır" yanıtını vererek, yargıçların "aktivistlik yaptığını ve radikal kararlar verdiğini" savundu.

Olay

Adalet Bakanlığı yetkilileri, 26 Kasım'da, yılın başlarında, yönetimin Tren de Aragua çetesinin üyeleri olduğunu öne sürdüğü Venezuelalı erkeklerin El Salvador'a sınır dışı edilmesini durdurma yönündeki federal yargıç emrine uymayan Trump yönetimi yetkilisinin Noem olduğunu belirtmişti.

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, eylülde, Başkan Donald Trump yönetiminin Tren de Aragua çetesine üye olmakla suçladığı göçmenleri sınır dışı etmek için savaş dönemlerinde başvurulan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanamayacağına hükmetmişti.

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

İki ülke arasında gerilim sürerken Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarında Tren de Aragua çetesine karşı saldırı düzenlediğini açıklamış, Venezuela ise saldırı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etmişti.

İsrail, Gazze’nin güneyine yoğun ateş açtıİsrail, Gazze’nin güneyine yoğun ateş açtıDünya

 

Dünya
Oxford açıkladı: 'Yılın kelimesi' belli oldu
Oxford açıkladı: 'Yılın kelimesi' belli oldu
İsrail, Gazze’nin güneyine yoğun ateş açtı
İsrail, Gazze’nin güneyine yoğun ateş açtı
ABD'de kar ve fırtına nedeniyle 2 bin 500 uçuş iptal edildi
ABD'de kar ve fırtına nedeniyle 2 bin 500 uçuş iptal edildi
ABD Başkanı Trump, iltica başvurularını "uzun süre" askıya alacaklarını söyledi
ABD Başkanı Trump, iltica başvurularını "uzun süre" askıya alacaklarını söyledi
İsrail'de Netanyahu protesto: Göstericilerden "muz cumhuriyeti" göndermesi
İsrail'de Netanyahu protesto: Göstericilerden "muz cumhuriyeti" göndermesi
ABD'den Ukrayna açıklaması: Epey mesafe katettik ancak hala yapılacak çok iş var
ABD'den Ukrayna açıklaması: Epey mesafe katettik ancak hala yapılacak çok iş var