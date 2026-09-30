ABD ile AB arasında savunma gerilimi: "Made in EU" yerine "Made in NATO"

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, Brüksel'de düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde Avrupa'nın savunma politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Puzder, AB'nin savunma alımlarında Avrupa'da üretilen ürünlere öncelik verilmesini öngören "Made in EU" yaklaşımının yerine "Made in NATO" anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi.

ABD'li büyükelçi, silah seçiminde üretim yerinden çok askeri ihtiyaçların ve mevcut kabiliyetlerin dikkate alınması gerektiğini savundu.

Puzder: Kabiliyet ve erişilebilirlik önemli

Puzder, savunma alanındaki tercihlerde coğrafyanın belirleyici olmaması gerektiğini ifade etti. İnsan hayatının söz konusu olduğu durumlarda en etkili ve temin edilebilir silahların tercih edilmesi gerektiğini belirten Puzder, ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Made in NATO" Avrupa için ne anlama geliyor?

ABD'nin önerdiği model, NATO üyesi ülkelerin savunma ürünlerinin ittifak genelinde tercih edilmesini öngörüyor. Ancak NATO içinde küresel ölçekte rekabet edebilecek savunma sanayisine sahip ülke sayısının sınırlı olması, önerinin Avrupa'daki silah alımlarında ABD'li şirketlerin ağırlığını koruyabileceği değerlendirmelerine yol açıyor.

Puzder'in AB'nin Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk kredi kapsamında ABD üretimi savunma ürünlerinin satın alınabilmesine ilişkin yaklaşımı olumlu karşıladığı da belirtildi.

Avrupa kendi savunma sanayisini güçlendirmek istiyor

AB, savunma kapasitesini artırmak ve ABD üretimi silahlara olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupa savunma sanayisini destekleyen adımlar atıyor. Ortak silah alımlarında Avrupa üretimine öncelik verilmesini amaçlayan yaklaşım da bu politikanın bir parçası olarak öne çıkıyor.

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından savunma harcamalarını artırırken, aynı zamanda savunma alanındaki dışa bağımlılığı azaltma arayışını sürdürüyor.

ABD ile Avrupa arasında savunma pazarı tartışması

Avrupa'nın ABD silahlarına bağımlılığı yeni bir gelişme değil. Soğuk Savaş döneminden bu yana NATO kapsamında Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarında ABD önemli bir konumda bulunuyor. Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımları ise bu yapının değişmesine yönelik arayışları beraberinde getiriyor. Washington'ın "Made in NATO" önerisi, bu süreçte ABD savunma sanayisinin Avrupa pazarındaki konumunun nasıl şekilleneceği tartışmasını da gündeme taşıyor.

Puzder'den birlik mesajı

Puzder, NATO ülkelerinin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında bölünmek yerine birlik içinde hareket etmesi gerektiğini savundu. ABD'nin AB Büyükelçisi, ortak savunma anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirtirken, gelecekteki savunma politikalarında "Made in NATO" yaklaşımının yer alması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.