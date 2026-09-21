ABD ile Çin arasında yapay zeka diplomasisi: Yeni güvenlik sistemi masada

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile New York'ta yaptığı görüşmelerin ardından, Washington'ın Pekin'e yapay zeka güvenliği konusunda yeni bir mekanizma önerdiğini açıkladı. Bessent, önerinin bu hafta Washington'da yapılması planlanan ABD-Çin zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından değerlendirilmesinin beklendiğini belirtti.

Yapay zeka tehditleri için bildirim mekanizması

ABD'nin önerisi, iki ülke arasında yapay zeka alanında yeni bir diyalog mekanizması oluşturulmasını öngörüyor. Buna göre sistemin, ulusal güvenlik boyutuna ulaşan yapay zeka kaynaklı olaylar ve tehditler konusunda taraflar arasında bildirim yapılmasını sağlaması planlanıyor.

Bessent, dünyanın önde gelen iki yapay zeka gücü arasında daha fazla şeffaflığa ihtiyaç olduğunu ifade etti. Önerilen mekanizmanın ortak hedefler ve ortak tehditler konusunda iletişim kurulmasına imkan vermesi amaçlanıyor.

Çin'in yanıtı henüz netleşmedi

Pekin'in Washington'ın önerisine ilişkin tutumu ise henüz açıklık kazanmadı. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın görüşmelere ilişkin yayımladığı özette, iki tarafın yapay zekayı ele aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca ekonomik ve ticari konularda açık, kapsamlı ve yapıcı görüş alışverişi yapıldığı ifade edildi.

Görüşmeler Trump-Şi zirvesinin öncesinde yapıldı

Bessent ile He Lifeng arasındaki görüşme, Trump ile Şi arasında Washington'da yapılması planlanan zirvenin hemen öncesinde gerçekleşti. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, görüşmelerin Trump-Şi buluşmasına hazırlık niteliği taşıdığını belirtti. Greer, gelişmiş yapay zeka çipleri ve yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kontrollerinin önerilen yapay zeka mekanizmasının gündeminde olmadığını söyledi.

Ticaret başlıkları da ele alındı

New York'taki görüşmelerde yapay zekanın yanı sıra ticari konular da masaya yatırıldı. Taraflar, stratejik olmayan ürünlerde olası gümrük vergisi indirimlerini belirlemeye yönelik daha önce üzerinde anlaşılan sürecin uygulanması konusunu görüştü. ABD tarafı, Çin'den tüketim ürünleri ve düşük teknoloji ürünlerinin; ABD'den ise enerji, tarım ürünleri ve tıbbi cihazların bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirtti.

ABD-Çin ilişkilerinde yapay zeka gündemi

New York'taki temaslar, iki ülkenin yapay zeka alanındaki diyaloğu ilerletme arayışını ortaya koydu. Bessent'in önerdiği bildirim sisteminin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise Trump ve Şi'nin Washington'daki görüşmelerinde ele alınacak konular arasında yer alacak. Çin tarafının öneriye ilişkin nihai tutumu henüz açıklanmış değil.