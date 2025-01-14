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ABD ile Ermenistan arasında ortak komisyon anlaşması

ABD ile Ermenistan, savunma ve ekonomi başta olmak üzere ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Stratejik Ortaklık Komisyonu" kurulmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
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ABD ile Ermenistan arasında ortak komisyon anlaşması
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Washington'da bakanlıkta düzenlenen imza törenine katıldı.

Blinken, iki ülke arasında artan iş birliğinin altını çizerek, özellikle savunma, güvenlik, ekonomi ve enerji gibi alanlarda bu iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

"Bu anlaşma, ABD ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu imza ile ABD-Ermenistan Stratejik Ortaklık Komisyonunu kuruyoruz." diyen Blinken, söz konusu komisyonun, ekonomiden güvenliğe kadar birçok alanda çerçeve sunacağını ifade etti.

Ermenistan ile barışçıl nükleer enerji kullanımı konusunda işbirliği yapacakları bilgisini paylaşan Blinken, Ermenistan'ın DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılmak istediğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel barış için de çok önemli olduğunu kaydetti.

Mirzoyan, "Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı ve sürdürülebilir barışı teşvik etme konusunda ABD'nin desteğini takdir ediyoruz. İstikrarlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya’nın, tüm bölgesel aktörlerin ve uluslararası topluluğun çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ermenistan, barış gündemine ve bunun uygulanmasına olan bağlılığını sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

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