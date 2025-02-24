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ABD ile görüşmüştü! Putin'den dikkat çeken atama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev’i uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilci olarak atadı.

Haber Merkezi
AA
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ABD ile görüşmüştü! Putin'den dikkat çeken atama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Rusya'nın uluslararası ekonomi ve yatırımlardan sorumlu özel temsilcisi olarak görev yapacak.

Dmitriyev, ABD ile Rusya arasında 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelere katılmıştı.

Müzakerelere Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile katılan Dmitriyev, ABD'li temsilcilerle ekonomik işbirliğine yönelik konuları istişare etmişti.

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