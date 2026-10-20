ABD ile Hindistan arasında dev ticaret anlaşması tamamlanmak üzere

ABD ile Hindistan arasında bir süredir devam eden kapsamlı ticaret müzakerelerinde sona gelindiği ifade ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özbekistan'da yaptığı açıklamada Hindistan ile ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve mutabakata oldukça yaklaştıklarını belirtti. İki ülke arasındaki görüşmelerde gümrük vergileri, ticari engeller ve karşılıklı pazar erişimi gibi başlıklar ön planda yer alıyor.

Yaptırım ertelemesi ve enerji diplomasisi

Ziyaretin hemen öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hindistan'ın Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol alımları nedeniyle karşılaşabileceği olası ek gümrük vergileri ve yaptırımların uygulanmasını ertelemesi dikkat çekti. Bu hamlenin ardından küresel enerji arzı ve fiyatları üzerindeki olası etkiler dengelenmeye çalışılırken, Rubio'nun temaslarında enerji iş birliği de önemli bir gündem maddesi oluşturuyor.

Kritik görüşmeler ve temas noktaları

Marco Rubio'nun Hindistan ziyareti kapsamında Mumbai'de Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerde ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra savunma ve teknoloji alanındaki ortaklıkların da ele alınması öngörülüyor. Ayrıca Rubio'nun Gujarat eyaletindeki Jamnagar kentini ziyaret ederek enerji sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenirken, anlaşmanın resmi olarak tamamlanıp tamamlanmayacağı ise merakla takip ediliyor.