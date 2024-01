ABD ile İngiltere arasında “çay polemiği”

"Çayın kimyası” adlı yeni kitabında önerilerde bulunan Pennsylvania’daki Bryn Mawr Üniversitesi’nden Profesör Michelle Francl, siyah çaya tuz eklenmesinin yanısıra çaydaki bazı artıkları temizlemek için limon sıkılmasını da tavsiye ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine yeni kitabıyla ilgili röportaj veren Profesör Francl, Amerikalıların çay demlemek için genelde ılık musluk suyunu kullandığını ve bunun çok korkunç olduğunu söyleyerek, "Ben kahve içilen bir ülke olan Orta Batı'da büyüdüm ama çay her zaman tercih ettiğim bir içecek oldu ve bu konuda çalışmak için çok zaman harcadım” dedi.

24 Ocak Çarşamba günü, Londra'daki ABD Büyükelçiliği, Francl'ın yönteminin doğru olup olmadığını değerlendirmek üzere, eski adı Twitter olan X üzerinden esprili bir açıklama yayınlamaya karar verdi.

"Amerikalı bir profesörün 'mükemmel çay’ tarifine ilişkin bugün medyada yer alan haberler, İngiltere ile aramızdaki özel bağın sıcak sulara gömülmesine neden oldu” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Çay dostluk iksiridir, uluslarımızı birleştiren kutsal bir bağdır. Böylesine çirkin bir teklifin özel ilişkimizin temelini tehdit etmesine seyirci kalamayız. Bu nedenle Birleşik Krallık'ın iyi insanlarının, İngiltere'nin ulusal içeceğine tuz ekleme gibi akla hayale gelmeyecek bir düşüncenin resmi ABD politikası olmadığından emin olmalarını istiyoruz.”

Açıklamanın son cümlesindeki "ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde, yani mikrodalgada yapmaya devam edecektir” ifadeleri ise dikkat çekti.

ABD’nin Londra Büyükelçiliği'nin açıklamasının ardından İngiltere Kabine ofisi, yani İngiliz hükümeti konuya müdahil oldu.

Elçiliğin açıklamasını alıntılayan hükümet, "Birleşik Krallık'taki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya cevaben; özel ilişkimizi takdir ediyoruz, ancak tüm kalbimizle katılmıyoruz. Çay sadece su ısıtıcısı (kettle) kullanılarak yapılabilir” paylaşımında bulundu.

