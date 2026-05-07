ABD ile İran arasında tek sayfalık mutabakat ile uzlaşma beklentisi var mı?

ABD ile İran'dan, perde arkasında yürütülen müzakereler hakkında yapılan çelişkili açıklamalar ve Amerikan basınında geniş yankı uyandıran haberler, son 24 saatte artan savaşın sona ereceği beklentisine yeniden gölge düşürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Tahran rejimi ile savaşı sona erdirecek bir anlaşma konusunda "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirterek, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını "Özgürlük Projesi" ile kırmaya dönük operasyona ara verdiklerini duyurmuştu.

Bunu ABD merkezli haber sitesi Axios'un, savaşın sona ereceği beklentisini artıran haberi izlemişti.

Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde, tarafların 14 maddelik, tek sayfalık bir mutabakat muhtırası üzerinde mutabakata varmaya yaklaştıkları, Washington'un, Tahran'dan önümüzdeki 48 saat içinde "kritik birkaç konuda" yanıt beklediği aktarıldı ve "savaşın başlamasından bu yana ilk kez tarafların bir anlaşmaya bu denli yaklaştığı" belirtildi.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Pakistanlı kaynaklar da tarafların tek sayfalık metin üzerinde mutabakata varmaya çok yakın oldukları bilgisini paylaştı.

Pakistanlı kaynaklara göre bu mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıklamasını, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmasını öngörüyor ve İran'ın nükleer programına sınırlamalar getirmeye yönelik müzakerelerin çerçevesini belirliyor.

Hatta Reuters haber ajansına konuşan bir Pakistanlı yetkili, taraflar arasında anlaşma sağlanmasına çok yaklaşıldığını "Bunu çok yakında sonuçlandıracağız. Buna çok az kaldı" sözleriyle açıkladı.

İran: ABD'nin propaganda hamlesi

Trump yönetiminden yapılan açıklamalar ve sızdırılan haberler, savaşın sona ereceği yönündeki beklentileri artırırken, petrol fiyatlarında gerilemeye yol açtı.

Ancak Tahran'dan yapılan açıklamalar, farklı bir tablo yansıtarak iyimser havayı gölgeledi.

ISNA haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin önerilerini değerlendirdiklerini ve yanıt vereceklerini duyururken, İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Washington'un önerilerini "Amerika'nın dilek listesi" olarak tanımladı.

"Amerikalılar, yüz yüze müzakerelerde elde edemediklerini başarısız bir savaş yoluyla elde edemeyecekler" diyen Rezai, "İran'ın parmağı tetikte" diyerek ABD'nin ateşkesi ihlal etmesi durumunda "sert ve pişmanlık uyardıracak bir yanıt vereceklerini" kaydetti.

ABD ile müzakereleri yürüten İran heyetine başkanlık eden Muhammad Bakır Kalibaf da iki tarafın uzlaşmaya yakın olduğuna dair haberleri alaya alan bir sosyal medya paylaşımı yaparak, bu tür haberlerin Hürmüz Boğazı'nı açma girişiminde başarısız olan ABD'nin bir propaganda hamlesi olduğunu söyledi.

NBC: Trump'ın U dönüşünün nedeni Suudi Arabistan

ABD televizyon kanalı NBC News'ün, "Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma planındaki ani U dönüşü, müttefiklerin tepkisinin ardından geldi" haberi de gündeme damgasını vurdu.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz ablukasını kırmak için başlattığı Özgürlük Projesi operasyonunu, Suudi Arabistan'ın Amerikan ordusuna üslerini ve hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle askıya almak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'ın, Trump'ın Özgürlük Projesi operasyonunu daha önce kendileriyle istişare etmemesi nedeniyle kızdığı ve bunun üzerine ABD'ye Amerikan ordusunun üslerini ve hava sahasını kullanamayacağını bildirdiği aktarılıyor.

Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Riyad'ın kararından geri adım atması için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, ancak sorunun çözülmesini sağlayamadığı belirtiliyor.