ABD ile Kanada arasında gerilim tırmanıyor: Yeni yasaklar 29 Eylül'de

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ABD ile Kanada arasındaki ticari anlaşmazlık, yeni ithalat kısıtlamalarıyla daha da sertleşti. Washington yönetimi, Kanada menşeli bazı süt ürünleri ve motosikletler ile çok sayıda alkollü içeceğin ABD'ye ithalatını durduracağını açıkladı. Yeni uygulamanın 29 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kanada'nın misillemesinin ardından geldi

ABD'nin kararı, Kanada'nın yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ABD ürününe yönelik karşı tarifeleri devreye sokmasının ardından geldi. Ottawa yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ürünlerine yönelik daha önceki tarife adımlarına karşılık olarak misilleme uygulamıştı. İki ülke arasındaki müzakerelerin geçen ay sonuçsuz kalmasının ardından ticari gerilim yeniden yükselmişti.

Hangi ürünler hedefte?

Yeni ABD kısıtlamalarının kapsamı oldukça geniş. Washington'ın kararına göre Kanada'dan gelen alkollü içeceklerin büyük bölümü ithalat yasağıyla karşı karşıya kalacak. Kapsamda bira ve çeşitli şarap türlerinin yanı sıra viski, bourbon, rom, votka, vermut, tekila, mezkal ve brendi gibi ürünler de bulunuyor.

Süt ürünleri tarafında ise peynir dışındaki bazı ürünler, peynir altı suyu proteini ile çeşitli şuruplar ve alkolsüz bira öne çıkıyor. Bazı peynir ürünleri ise doğrudan yasaklanmak yerine yüzde 50 gümrük vergisine tabi ürünler arasına alındı.

Yeni tarife listesi de genişletildi

ABD'nin adımı yalnızca ithalat yasaklarıyla sınırlı kalmadı. Kağıt, alüminyum, kereste, mobilya ve aydınlatma ürünleri gibi çeşitli Kanada menşeli ürünler de yüzde 50 gümrük vergisine tabi listeye eklendi. Böylece Washington'ın Kanada'ya yönelik ticari baskısı daha geniş bir ürün grubuna yayıldı.

ABD hükümet ihalelerinde de Kanada ürünlerine engel

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Kanada menşeli ürünlerin büyük ve uzun vadeli federal hükümet sözleşmelerinin dışında bırakılması yönünde talimat verdi. Buna göre Kanada ürünlerinin söz konusu ihalelere yeniden dahil edilmesi için Ottawa yönetiminin Amerikan ürünlerine "tam ve adil karşılıklılık" sağlaması isteniyor.

Kanada'dan bağımlılığı azaltma mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin yeni adımlarının ardından ülkesinin ekonomik bağımlılığını azaltma politikasını sürdüreceğini belirtti. Carney, Kanada'nın farklı ticaret ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini savunurken, ülkenin ABD dışındaki ihracatını artırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

Ticaret anlaşmasının geleceği tartışılıyor

İki ülke arasındaki son gelişmeler, ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nın geleceğine ilişkin belirsizliği de artırdı. Kanada'nın ihracatının büyük bölümü ABD pazarına yönelirken, Washington ile yaşanan gerilim Ottawa yönetimini ticaret rotalarını çeşitlendirmeye itiyor. Taraflar arasında iletişim devam etse de yeni yasaklar ve karşılıklı tarifeler, uzun süredir yakın ekonomik ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ticari gerilimin daha da derinleştiğini gösteriyor.