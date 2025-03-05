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ABD ile Ukrayna arasında maden anlaşması bugün imzalanabilir

ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşmasının, Başkan Donald Trump'ın Kongre'deki konuşması öncesinde imzalanabileceği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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ABD ile Ukrayna arasında maden anlaşması bugün imzalanabilir
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ABD medyasına konuşan kaynaklar, geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında tartışma konusu olan anlaşmayla ilgili, tarafların sonuca varmak üzere olduğunu belirtti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Trump, danışmanlarına, bugün akşam Kongre'de yapacağı konuşmada anlaşmayı duyurmak istediğini söyledi.

Kaynaklar, bununla birlikte tarafların henüz anlaşmayı imzalamadığını ve durumun değişebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaya imza atması beklenirken, kameralar önünde sürpriz bir tartışma yaşanmıştı.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

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