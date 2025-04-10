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ABD ile Ukrayna maden anlaşması için masaya oturuyor

ABD ile Ukrayna arasında maden anlaşmasına yönelik teknik görüşmeler yarın başlayacak.

Haber Merkezi
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ABD ile Ukrayna maden anlaşması için masaya oturuyor
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna, ABD ve Ukrayna arasındaki maden anlaşmasına yönelik teknik görüşmelerin yarın Washington'da yapılacağını açıkladı.

Stefanishyna, müzakere edilecek muhtemel maden anlaşmasının Ukrayna'nın diğer mali yükümlülükleriyle çelişmeyeceğini belirtti.

Trump Ukrayna ile ikili maden anlaşmasına varmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle 2022 yılında başlayan savaşı sonlandırmaya yönelik çabaları kapsamında Ukrayna ile ikili maden anlaşmasına varmak istiyor.

Trump, maden anlaşmasını bugüne kadar Ukrayna'ya askeri destek için harcanan milyarlarca doları geri almanın bir yolu olarak görüyor.

"Zarar verecek hiçbir şey Ukrayna ile pazarlık edilemez"

Brüksel'de gazetecilere konuşan Stefanishyna, muhtemel anlaşmanın Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ya da Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı yardımlara ilişkin yükümlülükleriyle çelişmeyeceğini söyledi.

Stefanishyna, "Mali (yükümlülükler) dahil olmak üzere Ukrayna'nın mevcut taahhütlerine ve yükümlülüklerine zarar verecek hiçbir şey Ukrayna ile pazarlık edilemez" dedi.

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