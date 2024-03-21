ABD, ilk kez Pasifik'te hipersonik seyir füzesi denedi

ABD Hava Kuvvetleri, Pasifik'te ilk kez hipersonik bir seyir füzesi denedi. Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada "yeni, son teknolojinin yetenekleri konusunda değerli bilgiler edindiğini" ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada 17 Mart günü Guam adasındaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan bir B-52 bombardıman uçağının "tam bir prototip operasyonel hipersonik füze" ateşlediğini doğruladı.

Açıklamada, resmî adı ARRW olan hipersonik silahın testinin Guam'ın yaklaşık 2 bin 600 kilometre doğusunda yer alan Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Atolü'nde bulunan Reagan Test Sahası'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

"Son teknolojinin yetenekleri konusunda değerli bilgiler edindi"

Hava Kuvvetleri testle ilgili olarak ARRW'nin ne kadar hızlı veya ne kadar uzağa uçtuğu ya da bir hedefi vurup vurmadığı gibi herhangi bir ayrıntı vermedi. Açıklamada "Hava Kuvvetleri bu yeni, son teknolojinin yetenekleri konusunda değerli bilgiler edindi" denildi.

Daha önceki testler, ABD anakarası açıklarında gerçekleştirilmişti.

ARRW, Savunma Bakanlığı'nın 2021 tarihli bir belgesine göre, "yüksek değerli, zamana duyarlı, kara tabanlı hedeflere saldırmayı amaçlıyor".

ABD'li yetkililer daha önce Çin ve Rusya'nın hipersoniklerin geliştirilmesinde öne geçtiklerini kabul etmişlerdi. Missile Defense Advocacy Alliance isimli lobi grubuna göre Çin 2014 yılından bu yana hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen hipersonik süzülme araçlarını test ediyor.

"Bu test Pekin'e açık bir mesaj"

ABD'nin Pasifik'te hipersonik bir füze denemesi yapacağına dair spekülasyonlar Şubat ayı sonlarında, silahı taşıyan bir B-52'nin "hipersonik silaha alışma eğitimi" için Guam'a gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Analistler testten önce füzenin varlığının Pekin'de görülmesinin amaçlandığını söylemişlerdi.

Demokrasileri Savunma Vakfı'nın kıdemli Çin uzmanı Craig Singleton, "Bu test Pekin'e açık bir mesaj göndermeyi amaçlıyor, yani Washington'un rakip küresel zorlukların ortasında bile Pasifik'teki stratejik duruşunu güçlendirmeye kararlı olduğunu gösteriyor" dedi.