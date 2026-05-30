ABD, İngiltere ve Avustralya'dan insansız sualtı aracı hamlesi

BBC'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Singapur’da düzenlenen güvenlik forumunda bir araya geldi.

Üç ülkenin bakanları tarafından duyurulan insansız sualtı aracı teknolojisinin gelecek yıl hazır hale getirilmesi beklenirken, projenin toplam maliyeti ise açıklanmadı.

Öte yandan, ülkesinin projeye 201 milyon dolar katkı sağlayacağını belirten İngiltere Savunma Bakanı Healey, insansız sualtı araçları için sensörler ve silah sistemleri de geliştirileceğini ve bunun da “güçlerine ileri savaş teknolojileri kazandıracağını” kaydetti.

Avustralya hükümeti, şubatta, ABD ve İngiltere ile varılan AUKUS anlaşması kapsamında nükleer denizaltı üretimine destek verecek tersane inşası için yaklaşık 2,7 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca South Australia eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD ise haziranda önceki liderlerin görev döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmayı, "Önce Amerika" politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, yürüttüğü 5 aylık inceleme sonrası AUKUS anlaşmasına desteğini sürdürme kararı almıştı.