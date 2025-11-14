ABD, Irak'a 100 milyon dolarlık olası askeri iletişim sistemi satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Irak'a olası askeri iletişim sistemi satışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'a komuta ve kontrol kabiliyetinin geliştirilmesi için 100 milyon dolarlık iletişim ve radyo sistemlerinin satışına onay verdiği bildirildi.

Buna göre olası satışın, radyo erişim noktaları, taşınabilir telsizler, radyo istasyonu sistemleri ve radyo tekrarlayıcı sistemleri gibi öğeleri kapsadığı belirtildi.