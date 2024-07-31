ABD, Irak'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükrü'yü hedef alan ve en az üç kişinin ölümüne yol açan hava saldırısının ve İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu ölmesinin yankıları sürerken, ABD'nin de Irak'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

"İnsansız hava araçları tehdit oluşturuyordu"

ABD'li bir savunma yetkilisi, söz konusu saldırıya dair AA'ya yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Babil vilayetindeki Musayyib bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapmaya çalışan savaşçıları hedef aldığını söyledi. Yetkili, konuya ilişkin olarak "ABD Merkez Komutanlığı, söz konusu insansız hava araçlarını ABD ve Koalisyon Güçleri için tehdit oluşturduğunu değerlendirdi. Bu eylem, ABD'nin personelimizin güvenliği ve emniyeti konusundaki kararlılığının altını çizmektedir" diye konuştu.

Reuters haber ajansı da ABD'nin Irak topraklarında bir saldırı düzenlediğini ve ABD'li yetkililerin bunu 'meşru müdafaa' olarak nitelendirdiğini aktardı. Buna göre, Irak polisi ve hastane kaynakları, Gönüllü Halk Güçleri adıyla da bilinen Haşdi Şabi tarafından kullanılan ve başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan bir üsse düzenlenen saldırıda dört Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü, dört kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Saldırının ardından açıklama yapan Haşdi Şabi ise saldırıdan herhangi birini sorumlu tutmadı. Kimliklerinin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan ABD'li yetkililer ise ABD'nin Musayyib bölgesinde hava saldırısı düzenlediğini söyledi ancak detaylı bilgi vermedi. Reuters'a konuşan ABD'li kaynaklar da benzer şekilde' insansız hava aracıyla saldırı yapmaya çalışan' ve ABD ve koalisyon güçlerine tehdit olarak değerlendirilen savaşçıların hedef alındığını bildirdi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Irak'tan tepki

Irak ordusundan bir sözcü ise konuya ilişkin açıklamasında, ABD öncülüğündeki koalisyonun Bağdat'ın güneyindeki güvenlik alanlarını hedef alarak 'menfur bir suç' işlediğini belirtti ve saldırıların koalisyonun misyon ve yetkisinin ciddi bir ihlalini teşkil ettiğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya Es Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Koalisyon Güçleri, sınır ötesinden gelen savaş uçaklarıyla korkunç bir saldırı düzenleyerek, Babil'in güneyindeki Irak güvenlik birimlerine ait mevzileri (Haşdi Şabi) hedef aldı" dedi. Resul, Haşdi Şabi milislerinden ölen ve yaralananların olduğu saldırıyı, 'gerekçesi bulunmayan, sorumsuzca bir saldırı' olarak nitelendirdi.

"Bölgeyi çatışmalara, savaşlara ve tehlikeli sonuçlara sürükleyecek"

"Bu tür ihlaller tehlikelidir, Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadeleye yönelik ortak güvenlik çalışmalarına yönelik tüm çabaları ve mekanizmaları büyük ölçüde baltalayacak" diyen Resul, şunları kaydetti: "Bu, aynı zamanda Irak'ı ve tüm bölgeyi çatışmalara, savaşlara ve tehlikeli sonuçlara sürükleyecek. Bu vahşi saldırının ardından ortaya çıkacak sonuçlardan tamamen uluslararası koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz. IŞİD'le mücadeleye yönelik olan uluslararası koalisyon, Irak'ta belirli bir görev, belirli bir misyon ve üzerinde anlaşmaya varılan ortak bir düşman çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Bu saldırı, söz konusu misyonun tehlikeli bir ihlalidir ve Irak, toprakları üzerindeki güvenliğini ve egemenliğini teyit etmek ve korumak için uygun yasal ve diplomatik önlemleri alacak."