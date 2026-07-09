ABD-İran gerilimi büyüyor: İran, Körfez'deki ABD üslerini vurdu

ABD ordusu, İran'a yönelik yeni bir hava harekâtı başlattığını duyururken, operasyonun temel hedefinin Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğinin kesintisiz sürmesini sağlamak olduğu açıklandı. Son iki gündür devam eden saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaları durdurmaya yönelik geçici mutabakatın artık geçerliliğini yitirdiğini açıklamasının ardından geldi. Trump, operasyonların İran'ın salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticaret gemisini hedef almasına karşılık düzenlenen bir misilleme niteliği taşıdığını ifade etti.

ABD saldırısından birkaç saat sonra İran, ABD'nin altyapıya yönelik yeni saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri tesislerine saldırdığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı.

İran'dan ABD'ye uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD’nin İran’a saldırıları hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, "yabancı unsurların" bölgede ve Hürmüz Boğazı’nda hiçbir hakkının olmadığı vurgulanarak, "ABD'nin terörist ordusunun maceracılıkları ve geçiş güzergahı belirlemeye yönelik müdahalesi Hürmüz Boğazı’nın kademeli olarak yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Ayrıca boğazdan yararlanan ülkelerin çıkarlarını ciddi biçimde tehlikeye atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Körfez'de gerilim yükseldi

Trump'ın NATO Zirvesi'nde "İran'ı çok sert şekilde vuracağız" açıklamasının ardından ABD, son iki gece İran'ı vurdu. Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresinde ve Bender Abbas kentinde patlamalar yaşandı.

İran'ın Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin bugün öğle saatlerindeki saldırılarında Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresinin hedef alındığını söyledi.

İran basını, ABD'nin saldırılarında İran'ın Çin ve Rusya ile ticaret yaptığı stratejik demiryolu hattının da vurulduğunu bildirdi. Aq Taqeh Khan demiryolu köprüsü, İran'ın kuzeyinde Golestan eyaletinde bulunuyor ve geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana Rusya tarafından İran'a yük sevkiyatı için de kullanılıyor.

İran saldırılara karşılık verdi. Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri tesislerine saldırdığını açıkladı.

İran’ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri devam ederken Ürdün’de uyarı sirenleri çaldı. Ürdün ordusu, İran’dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiğini bildirdi.