ABD-İran gerilimi: Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği neredeyse tamamen durdu

Gemi takip sistemlerinden alınan son verilere göre, boğazdan geçen büyük çaplı gemi trafiği büyük oranda İran’ın onayladığı kuzey güzergahında yoğunlaşırken, ABD tarafından desteklenen Umman tarafındaki koridor neredeyse tamamen sessizliğe büründü. Sadece ABD’nin yaptırım listesinde yer alan bir süper tanker ile İran bayraklı bir konteyner gemisinin seyrüseferine tanıklık edildi. Ancak bazı gemilerin takip cihazlarını kasıtlı olarak kapatarak gizli bir şekilde geçiş yapmış olabileceği ihtimali de vurgulanıyor.

Gemiler yığıldı, jammer şüphesi güçleniyor

Gözlemler ayrıca, boğazda bazı noktalarda gemilerin toplu halde beklediğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, bu durum olası elektronik sinyal bozma (jammer) faaliyetlerinin bir işareti olabilir. Özellikle son dönemde, İran’ın ticari gemilere yönelik artan saldırılarının ardından ABD’nin askeri operasyonlarının yoğunlaşması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ateşkesin resmen sona erdiğini duyurması, boğazdaki tansiyonu daha da tırmandırdı.

Çarşamba günü ise iki yönlü toplam 14 emtia gemisinin geçiş yaptığı kaydedildi. Bu rakam, geçen ay yapılan geçici ateşkesten bu yana günlük bazda kaydedilen en düşük sayı olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki bu yavaşlama, küresel enerji arzında yeni bir belirsizlik döneminin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.