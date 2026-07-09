ABD-İran geriliminde yeni perde: Hürmüz Boğazı için dikkat çeken uyarı

Yayımlanan bildiride, “yabancı unsurların” bölgede ve Hürmüz Boğazı’nda hiçbir hakkının olmadığı vurgulanarak, “ABD'nin terörist ordusunun maceracılıkları ve geçiş güzergahı belirlemeye yönelik müdahalesi Hürmüz Boğazı’nın kademeli olarak yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Ayrıca boğazdan yararlanan ülkelerin çıkarlarını ciddi biçimde tehlikeye atacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ABD-İran gerilimi tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.