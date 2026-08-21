ABD-İran gerilimine NATO da dahil oldu: Gerekeni yaparız

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İran’ın Avrupa’da bulunan ABD askeri hedeflerine yönelik olası saldırı planlarına ilişkin haberlerin ardından NATO açıklama yaptı. İttifak, İran kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu belirterek tüm müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

NATO açıklamasında, “NATO, tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni her zaman yapacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’ye yönelik füzeler için dikkat çeken vurgu

Açıklamada NATO’nun hava savunma kapasitesine ilişkin de değerlendirmede bulunuldu. NATO, bu yılın başlarında İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzelerin dört ayrı olayda NATO hava savunma sistemleri tarafından başarıyla önlendiğini belirtti.

İttifak, söz konusu gelişmelerin ardından caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlü ve etkili olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Bu yılın başlarında NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla önlediği gibi, caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkilidir.” ifadeleri kullanıldı.

İran’dan Bulgaristan’a sert uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ABD’ye Bulgaristan’daki bir üssü kullanma izni verilmesinin ardından Sofya yönetimine yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Erakçi, Bulgar mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede İran’a karşı düzenlenecek olası bir askeri saldırıya katılan tarafların sorumlu tutulacağını belirtti.

Erakçi, “İran'a karşı askeri bir saldırı düzenlemeye herhangi bir şekilde katılan taraf, sonuçlarından kesinlikle sorumlu tutulacaktır.” ifadelerini kullandı.