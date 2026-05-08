ABD-İran hattında kilit: Masa neden işlemiyor?

Küresel siyasetin en kırılgan hattında, ABD ve İran arasındaki diyalog çabaları tarafların geri adım atmayan sert tutumları nedeniyle tam bir çıkmaza girdi. Siyasi restleşmelerin gölgesinde kalan temaslar, somut kararların alınacağı teknik düzey aşamasına bir türlü geçemiyor. Bu durum, sadece bir iletişim kopukluğu değil, tarafların birbirine stratejik alan bırakmadığı bir 'diplomatik kördüğüm' olarak okunuyor.

Washington ve Tahran hattında derin sessizlik: Siyasi engeller aşılamıyor

Diplomatik süreçlerin asıl mutfağı olan heyetler arası görüşmelerin önündeki en büyük engel, Washington ve Tahran yönetimlerinin çizdiği aşılamaz sınırlar. Herhangi bir teknik detayın masaya yatırılmasından önce tarafların 'önce karşı taraf adım atsın' beklentisi, süreci en başından felç ediyor. Beyaz Saray, bölgedeki askeri hareketliliğin tamamen durmasını görüşmelerin başlaması için bir 'ön koşul' olarak sunarken; Tahran yönetimi, ekonomik yaptırımların kalkacağına dair geri dönülemez ve somut bir takvim görmeden heyetlerini masaya göndermeyi reddediyor. Bu karşılıklı blokaj, diplomasiyi sonuç odaklı bir mekanizmadan çıkarıp, tarafların birbirini test ettiği bir bekleme odasına hapsediyor.

Tavizsiz duruşun gölgesinde biriken riskler

Washington ve Tahran’ın kırmızı çizgilerinden taviz vermemesi, krizin çözümünü diplomatik bir başarıdan çok bir prestij ve varoluş meselesine dönüştürüyor. Her iki tarafın da kendi iç kamuoyundaki milliyetçi damarı ve siyasi dengeleri gözeterek 'masada kaybeden' konumuna düşmekten kaçınması, en temel başlıkların bile tartışılmasını imkansız kılıyor. Siyasi iradeler gerekli esnekliği göstermediği sürece, çalışma gruplarının bir araya gelip yaptırımlar veya askeri konuşlanma gibi 'teknik başlıkları' ele alması şu aşamada bir temenniden öteye geçemiyor. Masadaki bu hareketsizlik, taraflar arasındaki güven bunalımını her geçen saat daha da derinleştiriyor.

Arabulucuların çıkmazı: Köprüler kurulmadan yıkılıyor

İslamabad ve Doha gibi merkezlerin yürüttüğü arabuluculuk çabaları, Washington ve Tahran’ın 'ya hep ya hiç' yaklaşımı nedeniyle adeta duvara çarpıyor. Diplomasi trafiğini yöneten aktörler, tarafları en azından düşük profilli bir heyet seviyesinde bir araya getirerek iletişimi açık tutmaya çalışsa da, başkentlerin onay vermediği hiçbir başlık müzakere masasına inemiyor. Bu durum, arabuluculuk faaliyetlerini sadece mesaj taşıyan bir kurye hizmetine indirgerken, krizin çözümü için gereken yaratıcı diplomatik formüllerin üretilmesini de engelliyor.

Belirsizlik sarmalı ve sahadaki yansımalar

Diplomatik kanalların bu denli patinaj yapması, sahadaki askeri gerilimi her geçen gün daha riskli bir noktaya taşıyor. Washington ve Tahran arasındaki bu sessizlik sadece bir iletişimsizlik değil, aynı zamanda çözüm umudunun da sistemli bir şekilde aşınması anlamına geliyor. Eğer bu diplomatik kilit açılmaz ve görüşmeler kağıt üzerindeki bir niyet beyanından öteye geçip somut bir çalışma takvimine dökülmezse, krizin çözüm adresi masa olmaktan tamamen çıkacak. Siyasetin sustuğu ve teknik heyetlerin devre dışı kaldığı bir ortamda, sahadaki askeri hareketliliğin tek belirleyici hale gelmesi, bölgeyi ve küresel dengeleri sarsacak büyük bir belirsizlik sarmalını tetikliyor.