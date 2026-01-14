ABD-İran hattındaki gerilim sonrası Netanyahu’nun uçağı İsrail dışına çıkarıldı

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen veriler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun resmi seyahatlerinde kullanılan “Wings of Zion” adlı uçağın İsrail’in güneyindeki bir havalimanından kalkış yaparak ülke hava sahasını terk ettiğini gösterdi. Yetkililer, söz konusu uçakta Netanyahu’nun bulunmadığını belirtirken, uçağın hangi ülkeye yöneldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgesel gerilim, İsrail’de güvenlik önlemlerini artırdı

Uçağın ülke dışına çıkarılması, ABD ile İran arasında son dönemde giderek yükselen gerilimle birlikte değerlendirildi. Washington’un İran’a yönelik olası bir askeri operasyon ihtimali, bölgede güvenlik endişelerini artırırken, İsrail yönetiminin aldığı önlemler de dikkat çekmeye başladı. Bu çerçevede Netanyahu’ya tahsis edilen uçağın yurt dışına çıkarılması, olası risklere karşı alınmış bir tedbir olarak yorumlandı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, İran’da süren gösterilerin ardından ABD’nin askeri müdahale seçeneğini gündeminde tuttuğu öne sürülüyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, İran’ın karşılık olarak İsrail’i hedef alabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bölgedeki bu hassas denge, İsrail’in güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardığı bir sürece işaret ediyor.

Benzer bir uygulama daha önce de hayata geçirilmişti. İsrail ile İran arasında Haziran 2025’te yaşanan savaş sırasında, Netanyahu’nun kullandığı uçak güvenlik gerekçesiyle İsrail dışına çıkarılmış ve Yunanistan’a yönlendirilmişti. Son gelişmeler, o dönemde alınan önlemlerin yeniden devreye sokulduğu izlenimini güçlendirdi.