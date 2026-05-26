ABD-İran müzakerelerinde yeni şart: İran’dan 24 milyar dolarlık varlık talebi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan ve müzakere heyetine yakın olduğu belirtilen bir kaynağa göre, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Katar ziyaretinde bu konu ele alındı.

İran, ABD ile yürütülen ve önerilen 14 maddelik mutabakat zaptı kapsamındaki görüşmelerde, bloke edilmiş 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını talep etti.

Tahran yönetimi, söz konusu miktarın yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte aktarılmasını, kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istedi.

Kalibaf'ın Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını aktaran kaynak, daha önce İran fonlarının serbest bırakılması sürecinde yaşanan deneyimler nedeniyle ABD'ye karşı ihtiyatlı yaklaşımın sürdüğünü ifade etti.