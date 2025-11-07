  1. Ekonomim
ABD, İran üzerinden Hizbullah’a finansman sağlayan kişilere yaptırım uyguladı

ABD, İran'dan Hizbullah'a on milyonlarca dolar aktaran finans operatörlerine yaptırım uygulandığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Hizbullah'a para aktaran finans operatörlerine uygulanan yaptırıma ilişkin açıklama yaptı.

ABD’den Hizbullah’a para aktaran kişilere yaptırım kararı

Açıklamada, söz konusu kişilerin, iş insanları ve döviz bürolarıyla işbirliği yaparak İran'dan Hizbullah'a önemli miktarda para transferi yaptığı ve yasa dışı ticari işlemler yürüttüğü belirtildi.

ABD'nin İran'dan Hizbullah'a on milyonlarca dolar aktaran finansal operatörlere yaptırım uyguladığı ifade edilen açıklamada, "İran'ın Hizbullah'a gizlice finansman sağladığı" ve ABD'nin söz konusu finansmanı engelleyerek "Lübnan'ı desteklemeye kararlı olduğu" vurgulandı.

İran'ın Hizbullah'ı destekleyerek "Lübnan'ın egemenliğini zayıflattığı" savunulan açıklamada, ABD'nin Lübnan'ı desteklemek için "elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceği" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararının 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca alındığı, ABD'nin Hizbullah'ı 8 Ekim 1997'de "Yabancı Terörist Örgütler (FTO)" listesine, 31 Ekim 2001'de ise "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT)" listesine eklediği hatırlatıldı.

