ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye Hint Okyanusu'nda el koydu
ABD Savunma Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen ‘Veronica 3’ gemisine Hint Okyanusu'nda el koyduğunu duyurdu.
ABD, İran ve Rusya bağlantılı ‘Veronica 3’ gemisine Hint Okyanusu’nda el koydu.ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump döneminde Karayipler’de uygulanan abluka kapsamında denetimden kaçtığı belirtilen ‘Veronica 3’ gemisine gece saatlerinde operasyon düzenlendiğini duyurdu.
"Hint Okyanusu’na kadar takip ettik"
Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, geminin Trump’ın ablukasından kurtulmayı hedeflediği ve izini kaybettirmeyi planladığı iddia edildi.
Açıklamada, “Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk” ifadeleri kullanıldı.