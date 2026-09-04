ABD, İran yaptırımlarında Türkiye merkezli bir bankayı da listeye aldı

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ABD yönetimi, İran’a yönelik yaptırım politikasını genişletmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yeni yaptırım paketinde çok sayıda kişi ve kuruluş hedef alınırken Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldı. Yeni yaptırım paketinin İran’ın uluslararası finansal bağlantılarını hedef aldığı belirtiliyor.

Türkiye’de faaliyet gösteriyor

KAP kayıtlarına göre merkezi İstanbul’da bulunan Golden Global Yatırım Bankası, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Bankanın ödenmiş sermayesi 1,65 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

BDDK kayıtlarında ise Golden Global Yatırım Bankası’na 30 Ocak 2020 tarihli kararla faaliyet izni verilmişti.