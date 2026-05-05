ABD, İran'a doğru ilerleyen 2 yolcu teknesine ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi

İran, ABD ordusunun Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat teknelerini hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İran basınına konuşan askeri bir kaynak yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın ardından yapılan incelemelerde farklı sonuçlara ulaşıldığını ifade etti.

Umman açıklarında sivil teknelere saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak, "ABD'nin İran'a ait sürat teknelerini hedef aldığı yönündeki iddialarının ardından, Devrim Muhafızları'na ait herhangi bir savaş unsurunun isabet almadığı tespit edildi. Yerel kaynaklardan yapılan araştırmalarda, ABD güçlerinin Umman kıyılarındaki Hasab'dan İran kıyılarına doğru hareket eden 2 küçük yolcu teknesine ateş açtığı belirlendi. Saldırıda teknelerde bulunan 5 sivil hayatını kaybetti. ABD bu eylemin hesabını vermelidir" dedi.

Kaynak ayrıca, ABD tarafının söz konusu eylemini "aceleci ve hatalı" olarak nitelendirerek, bunun Devrim Muhafızları Ordusu'nun sürat teknesi operasyonlarına yönelik duyulan korku ve panikten kaynaklandığını savundu.