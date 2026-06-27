ABD, İran’a misilleme saldırısı yapıldığını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından dün ilk kez Hürmüz Boğazı’nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından bugün Amerikan güçlerinin İran’a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM tarafından konuya ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, "ABD uçakları, İran’ın 25 Haziran’da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisini hedef almasının ardından, İran’a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama noktaları ile kıyı radar tesislerini vurdu. Singapur bayraklı yük gemisi, İran saldırısı sırasında Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapıyordu" denildi.

İran’ın ateşkesi ihlal etmekle suçlandığı açıklamada, "İran’ın tehlikeli davranışı, ticaretin giderek daha fazla aktığı bu hayati uluslararası ticaret koridorunda seyrüsefer serbestisini zayıflattı" denildi. Açıklamada, ABD ordusunun boğazdan geçen gemilere güvenli geçiş koordinasyonu sağlamaya devam ettiği ve İran ile anlaşmanın yürürlükte kalmasını sağlamak amacıyla bölgedeki varlığını koruduğu ifade edildi. İran basını ise askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik’te patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Haberlerde, sahil kesimindeki bölgeye mühimmatların isabet etmesinin ardından patlamalar meydana geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik saldırıdan saatler önce, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye saldırı ile ilişkili olarak, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere en az 4 kamikaze İHA fırlattı. Bu, ateşkes anlaşmamızın ihlalidir" demişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel güzergahlar veya İran’ın kıyıdaş devlet olarak rolünü dikkate almayan karar alma mekanizmaları altında garanti edilemez" ifadelerini kullanmıştı.