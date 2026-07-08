ABD: İran'a saldırı başlattık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası deniz yolunda masum sivil mürettebatı taşıyan ticari gemileri hedef alıp saldırdığı için İran'a ağır bedeller ödetmek amacıyla bir dizi güçlü hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

ABD saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik İran saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyuldu

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin ardından aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Diğer yandan, Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.

Ne olmuştu?

ABD medyası, dün gece Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere en iki füze fırlatıldığını bildirmişti

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısı yakınlarında güneye doğru seyreden bir tankerden ihbar aldıklarını bildirmişti. İhbara göre tanker, kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulmuş ve gemide yangın çıkmıştı.

Katar da Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin vurulduğunu açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de İran'ı suçlayarak "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmeler üzerine ABD'nin İran'a askeri yanıt verebileceği belirtilmişti. Gerginlik ve belirsizlik sonrası petrol fiyatları ise yüzde 3'e yakın artmıştı .