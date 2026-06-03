ABD: İran’a ulaşmaya çalışan petrol tankerini füze saldırısı ile engelledik
ABD ordusu, Basra Körfezi’nden bir İran limanına ilerlemeye çalışan boş petrol tankerini füze saldırısı ile engellediğini duyurdu.
ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası sürerken, bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi’nden bir İran limanına ilerlemeye çalışan boş petrol tankerine müdahale edildiğini duyurdu.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, "Ordumuz, uluslararası sulardan Hark Adası'na doğru geçiş yapan Botsvana bayraklı M/T Lexie gemisine abluka önlemleri uyguladı. Gemi mürettebatı, 24 saatlik süre zarfında ABD güçlerinin art arda yaptığı uyarıları görmezden geldi. Bir ABD uçağı, sonunda geminin makine dairesine Hellfire füzesi ateşleyerek geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktı ve tankerin İran'a ulaşmasını engelledi" ifadelerine yer verildi.
ABD’nin 13 Nisan’da başlattığı deniz ablukası kapsamında, İran’a ulaşmaya çalışan 6 ticari gemiyi engellediği, 122 geminin ise rotasını değiştirdiği hatırlatıldı.