ABD, İran’daki vurulan füze fabrikasının son halini paylaştı (Video)

ABD ordusu İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’daki Karaj Karadan Karaya Füze Fabrikası'na saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Destansı Öfke Operasyonu'ndan önce, İran rejimi Karaj Karadan Karaya Füze Fabrikası'nı Amerikalılar, komşu ülkeler ve ticari gemiler için tehdit oluşturan balistik füzelerin montajı için kullanıyordu" denildi.

Tesisin vurulmadan önceki halini gösteren 1 Mart tarihli bir görüntü ile, tesisin vurulduktan sonraki halini gösteren 11 Mart tarihli bir görüntü paylaşıldı.