ABD, Hürmüz çevresini vurmaya başladı: Çok sayıda noktada patlama sesleri

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ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.

ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

İran basını: Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te çok sayıda patlama sesi duyuldu

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu.

Diğer yandan Fars ve Tesnim haber ajansları, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te de patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.