ABD, İran'ın açıklamasını yalanladı: ABD Donanması'na ait hiçbir gemi vurulmadı

İran, ABD'ye ait savaş gemisini vurduğunu duyurdu. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran ordusunun uyarısını dikkate almayan ABD donanmasına ait bir gemi, 2 füzeyle hedef alındı.

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Deniz kuvvetlerinin hızlı uyarıyıla ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi" denildi.

İran uyarıda bulunmuştu

İran ordusu, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi halinde saldırı düzenleyeceği uyarısında bulunmuştu.

İran ordusunun Birleşik Komuta Başkanı Ali Abdollahi, Reuters'ın yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bizim elimizde olduğunu ve gemilerin güvenli geçişinin silahlı kuvvetlerle koordine edilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Herhangi bir yabancı silahlı kuvvetin, özellikle de saldırgan ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşma ve girme niyetinde olması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz."

ABD, İran'ın açıklamasını yalanladı

ABD Merkez Komutanlığı, ABD Donanması'na ait hiçbir geminin vurulmadığını belirterek açıklamasında "ABD güçleri 'Project Freedom'ı destekliyor ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uyguluyor" dedi.