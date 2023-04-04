ABD, IŞİD'in üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı
ABD, Suriye'de düzenlediği saldırıda IŞİD'in üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı
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ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, IŞİD'in üst düzey liderlerinden olan ve örgütün Avrupa'daki saldırılarının planlanmasından sorumlu olan yetkisilisi Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürdüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamada Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin Salı günü öldürüldüğü ve bunun IŞİD'in saldırı planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacağı söylendi.